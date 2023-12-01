أهداف فوز الهلال على النصر 3-0 - (الدوري السعودي)

الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 22:39

12/1/2023 10:39:11 PM أهداف فوز الهلال على النصر 3-0 - (الدوري السعودي)
الهلال السعودي الدوري السعودي النصر السعودي
نرشح لكم
هدف إنتر ميلان الأول ضد نابولي - هاكان تشالهان أوجلو (الدوري الإيطالي) هدف برشلونة الأول ضد أتليتكو مدريد - جواو فيليكس (الدوري الإسباني) هدف الزمالك الثاني أمام سوار - شيكابالا (الكونفدرالية) ملخص تعادل مانشستر سيتي مع توتنام 3-3 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل باير ليفكوزن مع دورتموند 1-1 (الدوري الألماني) هدف مانشستر سيتي الثاني ضد توتنام - فيل فودين (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على برايتون 3-2 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد توتنام - سون بالخطأ في مرماه (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
إيقاف بلاتي توريه 3 مباريات.. عقوبات الجولة السابعة من الدوري المصري دقيقة | الدوري المصري
دوري المحترفين - اتحاد الكرة يعدل مواعيد مباريات الجولة الـ 12 5 دقيقة | القسم الثاني
مؤتمر معتمد جمال: هذا ما نعمل عليه دفاعيا.. والفرص المهدرة أصبحت أقل 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباراة إطلاق الصواريخ.. إنتر يستعيد صدارة الدوري الإيطالي بفوز على نابولي بثلاثية 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
الجزيري: المهاجم يعيش على الأهداف.. والانتصارات سببها الاستقرار 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
محمود علاء: نستطيع حصد بطولتين أو 3 لـ الزمالك هذا الموسم 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكونفدرالية - الزمالك يسحق سوار برباعية وينفرد بالصدارة 45 دقيقة | الكرة الإفريقية
ُGaming - إعلان Epic Games عن 3 ألعاب جديدة مشتقة من فورتنايت ساعة | Gamers
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر