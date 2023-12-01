أهداف فوز الهلال على النصر 3-0 - (الدوري السعودي)

هدف إنتر ميلان الأول ضد نابولي - هاكان تشالهان أوجلو (الدوري الإيطالي)

هدف برشلونة الأول ضد أتليتكو مدريد - جواو فيليكس (الدوري الإسباني)

ملخص تعادل مانشستر سيتي مع توتنام 3-3 (الدوري الإنجليزي)

ملخص تعادل باير ليفكوزن مع دورتموند 1-1 (الدوري الألماني)

هدف مانشستر سيتي الثاني ضد توتنام - فيل فودين (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز تشيلسي على برايتون 3-2 (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر سيتي الأول ضد توتنام - سون بالخطأ في مرماه (الدوري الإنجليزي)