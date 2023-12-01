ملخص فوز ليفربول على لاسك 4-0 (الدوري الأوروبي)
الجمعة، 01 ديسمبر 2023 - 13:31
نرشح لكم
ملخص فوز مارسيليا على أياكس 4-3 (الدوري الأوروبي) هدف محمد صلاح مع ليفربول ضد لاسك (الدوري الأوروبي) هدف ليفربول الأول أمام لاسك - لويس دياز (الدوري الأوروبي) ملخص تعادل إنتر مع بنفيكا 3-3 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز ريال مدريد على نابولي 4-2 (دوري أبطال أوروبا) ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع كوبنهاجن 0-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز أرسنال على لانس 6-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز إشبيلية على إيندهوفن 3-2 (دوري أبطال أوروبا)