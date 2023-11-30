هدف محمد صلاح مع ليفربول ضد لاسك (الدوري الأوروبي)
الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 23:37
النجم المصري محمد صلاح يزيد الغلة من علامة الجزاء#الدوري_الأوروبي#UEL pic.twitter.com/31VmUBIYvZ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 30, 2023
نرشح لكم
هدف ليفربول الأول أمام لاسك - لويس دياز (الدوري الأوروبي) ملخص تعادل إنتر مع بنفيكا 3-3 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز ريال مدريد على نابولي 4-2 (دوري أبطال أوروبا) ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع كوبنهاجن 0-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز أرسنال على لانس 6-0 (دوري أبطال أوروبا) ملخص فوز إشبيلية على إيندهوفن 3-2 (دوري أبطال أوروبا) هدف إنتر الثاني ضد بنفيكا - دافيدي فراتيسي (دوري أبطال أوروبا) هدف نابولي الثاني ضد ريال مدريد - زامبو أنجويسا (دوري أبطال أوروبا)