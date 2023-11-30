هدفا تعادل طلائع الجيش مع الجونة 1-1 (الدوري المصري)
الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 21:33
أهداف مباراة الجونة وطلائع الجيش 1-1 بالجولة السابعة من دوري نايل#ONTime_Sports pic.twitter.com/ifzIzuZ8MP— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 30, 2023
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