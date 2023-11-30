ارتطام رأس حارس دكرنس بالقائم واستبداله بعد هدف وادي دجلة (دوري المحترفين)
الخميس، 30 نوفمبر 2023 - 17:15
لحظة تعرض "العربي" حارس دكرنس لإصابة خطيرة بعد ارتطام رأسه بالعارضة #ONTime_Sports pic.twitter.com/6gS8R11bRm— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 30, 2023
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