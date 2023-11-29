هدف أرسنال الأول ضد لانس - كاي هافيرتز (دوري أبطال أوروبا)

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 22:43

11/29/2023 10:43:16 PM هدف أرسنال الأول ضد لانس - كاي هافيرتز (دوري أبطال أوروبا)
أرسنال دوري أبطال أوروبا لانس كاي هافيرتز
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