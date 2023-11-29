شيكابالا يلعب مع طفل حامل كرات الزمالك في مباراة مودرن فيوتشر
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 21:49
نرشح لكم
هتافات جمهور الزمالك في المدرجات خلال مباراة مودرن فيوتشر هدف الزمالك الثاني في فيوتشر - إبراهيما نداي (الدوري المصري) هدف الزمالك الأول في مودرن فيوتشر - أحمد زيزو (الدوري المصري) ياو أنور يوضح حقيقة الرسالة المثيرة المنسوبة له عناق لاعبي الأهلي مع مؤمن زكريا قبل مباراة الأهلي وسموحة تحية من جمهور الأهلي لنجل مؤمن زكريا في مباراة الأهلي وسموحة أهداف فوز بيراميدز على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري) هدف الإسماعيلي الأول ضد بيراميدز - ياو أنور (الدوري المصري)