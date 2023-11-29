هدف الزمالك الأول في مودرن فيوتشر - أحمد زيزو (الدوري المصري)

الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 20:10

11/29/2023 8:10:57 PM هدف الزمالك الأول في مودرن فيوتشر - أحمد زيزو (الدوري المصري)
الزمالك الدوري المصري أحمد زيزو فيوتشر
نرشح لكم
هدف الزمالك الثاني في فيوتشر - إبراهيما نداي (الدوري المصري) ياو أنور يوضح حقيقة الرسالة المثيرة المنسوبة له عناق لاعبي الأهلي مع مؤمن زكريا قبل مباراة الأهلي وسموحة تحية من جمهور الأهلي لنجل مؤمن زكريا في مباراة الأهلي وسموحة أهداف فوز بيراميدز على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري) هدف الإسماعيلي الأول ضد بيراميدز - ياو أنور (الدوري المصري) هدفا الأهلي الأول والثاني ضد ميدياما - كهربا والشحات (دوري أبطال إفريقيا) هدفا تعادل الأهلي مع الجونة 1-1 (الدوري المصري)
أخر الأخبار
معتمد جمال: مباراة فيوتشر كانت هامة بسبب الترتيب.. ولا أحد يعلم موقف اللاعبين 2 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل نابولي – سيميوني يقود الهجوم وأوسيمين على الدكة أمام ريال مدريد 11 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل أرسنال - عودة رايا لحراسة المرمى.. والنني على مقاعد البدلاء ضد لانس 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك يواصل تفوقه التاريخي على مودرن فيوتشر بثنائية في الدوري 36 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام أساسي أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
تساوى مع شيكابالا.. زيزو يواصل التقدم في ترتيب هدافي الزمالك تاريخيا ساعة | الدوري المصري
الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر ساعة | الدوري المصري
بي بي سي: دعوى قضائية تطالب رونالدو بسداد غرامة مليار دولار ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 2 تقييم صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 كرة سلة - بعد طول توقف.. الأهلي يكمل عودة مثيرة أمام الاتحاد ويتأهل لنهائي دوري المرتبط 4 رئيس اتحاد جدة يكشف لأول مرة سبب عدم ضم صلاح بعد إتمام المفاوضات