هدف الزمالك الأول في مودرن فيوتشر - أحمد زيزو (الدوري المصري)
الأربعاء، 29 نوفمبر 2023 - 20:10
بكامل تركيزه 👌🏹 زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى فيوتشر من ركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/ot9hl1aV4E— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 29, 2023
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