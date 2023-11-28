حارس دورتموند يتصدى ركلة جزاء من جيرو (أبطال أوروبا)
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 22:22
كوبل يتصدى ببراعة لركلة الجزاء التي سددها جيرو#دوري_أبطال_أوروبا #beINUCL #UCL pic.twitter.com/3bVC5uMi4S— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 28, 2023
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