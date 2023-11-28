أهداف فوز بيراميدز على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري)

الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 18:27

11/28/2023 6:27:03 PM أهداف فوز بيراميدز على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري)
الإسماعيلي الدوري المصري بيراميدز
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