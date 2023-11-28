أهداف فوز بيراميدز على الإسماعيلي 2-1 (الدوري المصري)
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023 - 18:27
أهداف فوز بيراميدز على الإسماعيلي بنتيجة (2-1) بدوري نايل 💥⚽️ pic.twitter.com/FI5nu3p4ox— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 28, 2023
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