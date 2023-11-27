كريستيانو رونالدو يطلب من الحكم إلغاء ركلة جزاء احتسبت له (دوري أبطال آسيا)
الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 20:23
نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو في لقطة أخلاقية عالية يطلب من الحكم عدم احتساب ركلة جزاء له بعد تدخل مدافع بريسبوليس والحكم يستجيب لذلك بعد العودة للفار#دوري_ابطال_اسيا | #النصر_بيرسبوليس #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/v8eOamXzdL— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 27, 2023
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