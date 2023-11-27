كريستيانو رونالدو يطلب من الحكم إلغاء ركلة جزاء احتسبت له (دوري أبطال آسيا)

نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو في لقطة أخلاقية عالية يطلب من الحكم عدم احتساب ركلة جزاء له بعد تدخل مدافع بريسبوليس والحكم يستجيب لذلك بعد العودة للفار#دوري_ابطال_اسيا | #النصر_بيرسبوليس #AFCChampionsLeague pic.twitter.com/v8eOamXzdL