كريستيانو رونالدو يطلب من الحكم إلغاء ركلة جزاء احتسبت له (دوري أبطال آسيا)

الإثنين، 27 نوفمبر 2023 - 20:23

11/27/2023 8:23:01 PM رونالدو يطلب من الحكم إلغاء ركلة جزاء احتسبت له
كريستيانو رونالدو النصر
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