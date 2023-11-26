هدف إنتر الأول ضد يوفنتوس - لاوتارو مارتينيز (الدوري الإيطالي)

المتعة مع إنتر.. الكرة من حارس المرمى إلى المرمى الآخر



هجمة رائعة تنتهي بهدف للقناص لاوتارو بتمريرة من تورام#يوفنتوس_إنتر #ديربي_إيطاليا #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/t5gamUW0P0