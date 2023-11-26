هدف إنتر الأول ضد يوفنتوس - لاوتارو مارتينيز (الدوري الإيطالي)
الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 22:28
المتعة مع إنتر.. الكرة من حارس المرمى إلى المرمى الآخر— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 26, 2023
هجمة رائعة تنتهي بهدف للقناص لاوتارو بتمريرة من تورام#يوفنتوس_إنتر #ديربي_إيطاليا #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/t5gamUW0P0
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