مرتين.. طرد سيرخيو راموس أمام ريال سوسيداد (الدوري الإسباني)

الحكم يرجع لتقنية الـVAR ليتأكد من صحة البطاقة الصفراء 🟨🟨الثانية التي حصل عليها راموس، ولكن الحكم عاد وألغى الصفراء ومنحه بطاقة حمراء مباشرة 🟥#الدوري_الاسباني #ريال_سوسيداد_اشبيلية pic.twitter.com/SEKR7xolTi