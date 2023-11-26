مرتين.. طرد سيرخيو راموس أمام ريال سوسيداد (الدوري الإسباني)
الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 22:12
الحكم يرجع لتقنية الـVAR ليتأكد من صحة البطاقة الصفراء 🟨🟨الثانية التي حصل عليها راموس، ولكن الحكم عاد وألغى الصفراء ومنحه بطاقة حمراء مباشرة 🟥#الدوري_الاسباني #ريال_سوسيداد_اشبيلية pic.twitter.com/SEKR7xolTi— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2023
نرشح لكم
هدف إنتر الأول ضد يوفنتوس - لاوتارو مارتينيز (الدوري الإيطالي) هدف يوفنتوس الأول ضد إنتر - دوشان فلاهوفيتش (الدوري الإيطالي) ملخص فوز ريال مدريد على قادش 3-0 (الدوري الإسباني) ملخص فوز مانشستر يونايتد على إيفرتون 3-0 (الدوري الإنجليزي) أهداف فوز روما على أودينيزي 3-1 (الدوري الإيطالي) هدف ريال مدريد الثاني ضد قادش - رودريجو (الدوري الإسباني) فرصة خوسيلو الغريبة المهدرة لريال مدريد ضد قادش - الدوري الإسباني هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد إيفرتون - ماركوس راشفورد (الدوري الإنجليزي)