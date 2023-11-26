هدف مانشستر يونايتد الثاني ضد إيفرتون - ماركوس راشفورد (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 20:41
GOAL!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 26, 2023
Out of form Marcus Rashford is given the opportunity from the penalty spot and pulls out this finish!
Class is permanent.#beINPL #MUFC pic.twitter.com/TZAjLmx3ru
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