هدف ريال مدريد الأول ضد قادش - رودريجو (الدوري الإسباني)
الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 20:00
رودريغو يسجل هدفاً جميلاً في الزاوية البعيدة لحارس مرمى قادش#الدوري_الاسباني #ريال_مدريد_قادش pic.twitter.com/Au6YSj7LD8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 26, 2023
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