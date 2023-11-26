هدف مانشستر يونايتد الأول أمام إيفرتون - جارناتشو (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 18:44
GOAL OF THE SEASON!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 26, 2023
"That goes right into the hall of fame of goals scored in the Premier League"
Take a bow, Alejandro Garnacho!#beINPL #MUFC pic.twitter.com/uc6Xm8LALk
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