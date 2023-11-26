هدف أستون فيلا الثاني ضد توتنام - أولي واتكينز (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 26 نوفمبر 2023 - 17:43
GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 26, 2023
Ollie Watkins scores his 7th goal in his last 8 Premier League games to put Aston Villa 2-1 up!!!#beINPL #TOTAVL #THFC #AVFC pic.twitter.com/k7048689sY
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