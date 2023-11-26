هدف فوز ميلان على فيورنتينا 1-0 (الدوري الإيطالي)

بهدف ثيو هيرنانديز من ركلة جزاء.. الميلان يفوز على فيورنتينا بصعوبة بنتيجة 1-0 ضمن الجولة الـ13 من الكالتشيو



شاهد هدف المباراة الوحيد ⚽️📽️#ميلان_فيورنتينا#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/pfvQZFzFVS