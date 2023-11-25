طرد حمدي فتحي ضد العربي بتدخل مع فيراتي (الدوري القطري)
السبت، 25 نوفمبر 2023 - 18:32
حمدي فتحي يتلقى البطاقة الحمراء أثناء مباراة فريقه الوكرة أمام العربي بعد تدخل على فيراتي 🟥pic.twitter.com/KRou6NPRjM— FilGoal (@FilGoal) November 25, 2023
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