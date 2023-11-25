هدفا نيوكاسل الثاني والثالث أمام تشيلسي - لاسيلس وجولينتون (الدوري الإنجليزي)
السبت، 25 نوفمبر 2023 - 18:31
هدفان لنيوكاسل في شباك تشلسي بأقل من دقيقتين#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #نيوكاسل_تشيلسي pic.twitter.com/TDivJHz3uy— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2023
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