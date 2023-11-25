هدف تشيلسي الأول الرائع أمام نيوكاسل - رحيم سترلينج (الدوري الإنجليزي)
السبت، 25 نوفمبر 2023 - 18:28
PICK THAT OUT!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 25, 2023
Who knew that Raheem Sterling could take free-kicks like this?#beINPL #NUFC #CFC #NEWCHE pic.twitter.com/xopDjC0jCy
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