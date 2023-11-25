هدف التعادل لبرشلونة ضد رايو فايكانو - روبرت ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني)
السبت، 25 نوفمبر 2023 - 17:10
ليفاندوفسكي من رأسية يدرك التعادل لبرشلونة #الدوري_الاسباني #برشلونة pic.twitter.com/9h4O8z9DY3— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 25, 2023
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