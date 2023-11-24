خطأ فادح من دوناروما يهدي موناكو الهدف - تاكومي مينامينو (الدوري الفرنسي)
الجمعة، 24 نوفمبر 2023 - 22:34
🤯 ماذا فعلت يا دوناروما؟!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 24, 2023
🧤 خطأ فادح من حارس باريس سان جيرمان يُهدي موناكو هدف التعديل#الدوري_الفرنسي | #باريس_موناكو#Ligue1UberEats pic.twitter.com/zK9u7zl3az
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