هدف فوز كولومبيا على باراجواي 0/1 (تصفيات كأس العالم)

الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 03:18

11/22/2023 3:18:16 AM هدف فوز كولومبيا على باراجواي 0/1 (تصفيات كأس العالم)
كولومبيا باراجواي
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