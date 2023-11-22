هدف فوز كولومبيا على باراجواي 0/1 (تصفيات كأس العالم)
الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 03:18
كولومبيا تكسب باراغواي (1-0)✅— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 22, 2023
شاهد الهدف الوحيد⬇#تصفيات_أمريكا_الجنوبية #باراغواي_كولومبيا | #SSC pic.twitter.com/OItqKUezDt
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