شجار طاحن في المدرجات يعرقل انطلاق بداية كلاسيكو الأرض بين البرازيل والأرجنتين
الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 02:44
اشتباكات بين الجماهير🇧🇷🇦🇷— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 22, 2023
والانطلاقة تتأجل⏳#تصفيات_أمريكا_الجنوبية #البرازيل_الأرجنتين | #SSC pic.twitter.com/f6AbzP8Aii
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