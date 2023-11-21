هدف رائع لعبد الرحمن خالد لاعب مصر ضد المغرب
الثلاثاء، 21 نوفمبر 2023 - 16:54
جووووووول⚽💥.. عبد الرحمن خالد يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى منتخب المغرب— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 21, 2023
(مصر 1- 2 المغرب)#ONTime_Sports pic.twitter.com/U1dB1XlyT9
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