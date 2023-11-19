هدفا فوز منتخب مصر على سيراليون 0/2 (تصفيات كأس العالم)

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 20:57

11/19/2023 8:57:59 PM هدفا فوز منتخب مصر على سيراليون 0/2 (تصفيات كأس العالم)
مصر تصفيات كأس العالم سيراليون
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