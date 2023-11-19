هدف مصر الأول في سيراليون - تريزيجيه (تصفيات كأس العالم)
الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 18:49
محمود تريزيجيه يسجل الهدف الأول للمنتخب المصري ⚽🔥#سيراليون_مصر#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/5CvcgEAVEM— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 19, 2023
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