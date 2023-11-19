أهداف فوز تونس على مصر 4-2 (بطولة شمال إفريقيا للشباب)

الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 18:34

11/19/2023 6:34:21 PM أهداف فوز تونس على مصر 4-2 (بطولة شمال إفريقيا للشباب)
منتخب مصر منتخب تونس
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