هدف فوز هولندا على أيرلندا 1-0 (تصفيات يورو 2024)
الأحد، 19 نوفمبر 2023 - 00:09
فيغورست يقرب هولندا من التأهل #تصفيات_أمم_أوروبا #هولندا#Euro2024Qualifiers pic.twitter.com/mw58wbATCK— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 18, 2023
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