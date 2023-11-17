هدف منتخب مصر للشباب الأول في الجزائر - عبد الرحمن خالد - (دورة شمال إفريقيا)
الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 15:53
⚽رأسية عبد الرحمن خالد تمنح التقدم لمنتخب مصر أمام منتخب الجزائر pic.twitter.com/2iOeM40WPD— FilGoal (@FilGoal) November 17, 2023
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