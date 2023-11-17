هدفا فوز أوروجواي على الأرجنتين 2-0 (تصفيات كأس العالم 2026)

الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 10:59

11/17/2023 10:59:49 AM هدفا فوز أوروجواي على الأرجنتين 2-0 (تصفيات كأس العالم 2026)
ميسي الأرجنتين أوروجواي تصفيات كأس العالم 2026
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