أهداف فوز كولومبيا على البرازيل 2-1 (تصفيات كأس العالم 2026)
الجمعة، 17 نوفمبر 2023 - 10:58
منتخب كولومبيا يقلب الطاولة على البرازيل بثنائية لويس دياز ⚽️🔥— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 17, 2023
📺 شاهد أهداف اللقاء ⬇️
#كولومبيا_البرازيل
#تصفيات_أمريكا_الجنوبية | #SSC pic.twitter.com/5a9gCU4LzV
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