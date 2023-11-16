أهداف فوز الجزائر على الصومال 1/3 (تصفيات كأس العالم)

أهداف فوز الهلال على أهلي جدة 3-1 (الدوري السعودي)

أهداف فوز الترجي على مازيمبي 3-0 (الدوري الإفريقي)

هدف تعادل الجزائر مع مصر - إسلام سليماني

هدف غير محتسب للجزائر - مصر × الجزائر

بن سبعيني يبعد تسديدة مصطفى على الخط - مصر × الجزائر