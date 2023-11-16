أهداف فوز الجزائر على الصومال 1/3 (تصفيات كأس العالم)
الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 21:29
🔚نهاية المباراة..— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023
الجزائر تكسب الصومال (3-1)✅
شاهد أهداف المباراة ⬇️#الجزائر_الصومال#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/2sFT5SbH2T
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