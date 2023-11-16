أهداف فوز مصر على جيبوتي 0/6 (تصفيات كأس العالم)
الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 21:11
المنتخب المصري يحقق انتصاراً كبيراً على نظيره الجيبوتي بستة أهداف دون مقابل ✔️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023
• أهداف المباراة 📺⬇️#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/0dG63KntOJ
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