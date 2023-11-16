هدف مصر الثاني ضد جيبوتي - محمد صلاح (تصفيات كأس العالم)
الخميس، 16 نوفمبر 2023 - 18:37
محمد صلاح يعزز تقدم المنتخب المصري بهدف ثانٍ ⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 16, 2023
مصر 2 × 0 جيبوتي#مصر_جيبوتي#تصفيات_أفريقيا | #SSC pic.twitter.com/HiizSptObs
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