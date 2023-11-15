هدف تعادل مصر ضد ليبيا - محمد زعلوك (بطولة شمال إفريقيا للشباب)
الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 17:10
محمد زعلوك يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر في مرمى منتخب ليبيا في الوقت بدل الضائع في بطولة شمال إفريقيا للشباب#ONTime_Sports pic.twitter.com/BPhS7QgfKN— OnTime Sports (@ONTimeSports) November 15, 2023
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