هدف ليبيا ضد مصر - محمد فرج (بطولة شمال إفريقيا للشباب)

الأربعاء، 15 نوفمبر 2023 - 16:05

11/15/2023 4:05:19 PM هدف ليبيا ضد مصر - محمد فرج (بطولة شمال إفريقيا للشباب)
ليبيا مصر ، ليبيا بطولة شمال إفريقيا للشباب
نرشح لكم
ملخص مباراة مصر والجزائر 1-1 (ودية) هدف تعادل الجزائر مع مصر - إسلام سليماني هدف مصر الأول أمام الجزائر - حمدي فتحي (مباراة ودية) هدف غير محتسب للجزائر - مصر × الجزائر بن سبعيني يبعد تسديدة مصطفى على الخط - مصر × الجزائر مطالبة الجزائر بركلة جزاء - مصر × الجزائر طرد محمد هاني - مصر × الجزائر تسديدة صلاح في العارضة - مصر × الجزائر
أخر الأخبار
اسكواش - تأهل رباعي مصري إلى ربع نهائي منافسات سنغافورة المفتوحة 11 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير: نيفيز يدخل حسابات أرسنال 38 دقيقة | سعودي في الجول
الأعلى في تاريخه.. مانشستر سيتي يحقق أرباحا قياسية ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر بطولة شمال إفريقيا للشباب - مصر (0)-(1) ليبيا.. التعادل يضيع ساعة | منتخب مصر
كرة يد - الخليج يعلن غياب هاشم عن قائمة آسيا بسبب الإصابة 2 ساعة | رياضات أخرى
تصفيات كأس العالم - الإصابة تحرم اليابان من نجم برايتون 2 ساعة | آسيا
Gaming - سيحصل على بطاقة خارقة في EAFC.. مبابي لاعب الشهر في الدوري الفرنسي 2 ساعة | Gamers
بمشاركة 56 ناديا.. تفاصيل قرعة الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 الاتحاد السكندري يعلن سعر بيع مابولولو ووجهته المقبلة 4 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه