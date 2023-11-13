يد - العوضي يتحدث عن سبب عدم ضم محترفين في سوبر جلوب ومصير الـ 5 لاعبين الذي سينتهي عقودهم

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 16:54

11/13/2023 4:54:09 PM

يد - العوضي يتحدث عن سبب عدم ضم محترفين في سوبر جلوب ومصير الـ 5 لاعبين الذي سينتهي عقودهم