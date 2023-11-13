يد - العوضي يتحدث عن سبب عدم ضم محترفين في سوبر جلوب ومصير الـ 5 لاعبين الذي سينتهي عقودهم

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 16:54

11/13/2023 4:54:09 PM يد - العوضي يتحدث عن سبب عدم ضم محترفين في سوبر جلوب ومصير الـ 5 لاعبين الذي سينتهي عقودهم
الأهلي كرة يد الخليج سوبر جلوب خالد العوضي
نرشح لكم
يد - عمر كاستيلو: سنعود لكأس العالم للأندية في الموسم المقبل يد - عبد الرحمن حميد يكشف موعد عودته للمشاركة مع الأهلي عودة رائعة لمنتخب مصر لليد أمام جزر الفارو في آخر 13 ثانية (كأس العالم للناشئين) احتفال جمهور الزمالك في استاد القاهرة بلقب كأس الكؤوس لكرة اليد أحمد الأحمر يحتفل مع الجماهير بلقب كأس الكؤوس لكرة اليد على طريقة شيكابالا.. تتويج الزمالك بلقب كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد الحوار الكامل مع عبد الرحمن حميد حارس مرمى الأهلي لكرة اليد "أقارب".. يحيى خالد وبكار يكشفان عن مفاجأة لأول مرة
أخر الأخبار
بسبب أبطال إفريقيا.. تأجيل مباراة بيراميدز والجونة في الدوري 26 دقيقة | الدوري المصري
مصدر اتحاد الكرة لـ في الجول: الزمالك استفسر عن سبب تواجد أوسوريو.. وخطوة من النادي 44 دقيقة | الدوري المصري
أون تايم سبورتس تنقل مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2026 ساعة | الكرة المصرية
بطولة شمال إفريقيا للشباب - تونس تهزم الجزائر.. والمغرب يسحق ليبيا بحضور وائل رياض ساعة | الكرة الإفريقية
تأجيل مباراة المصري أمام مودرن فيوتشر في الدوري ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - مصر للمقاصة يحقق الفوز الأول.. فوز مثير لـ أسوان على مكادي ساعة | الكرة المصرية
مواعيد تدريبات منتخب مصر استعدادا لمواجهة جيبوتي ساعة | منتخب مصر
تحديد موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر.. ومواجهة بيراميدز مع الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيرمينو: صلاح وماني ليسا صديقين.. وهكذا اعتاد النجم المصري إغضابنا 2 عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 3 مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه 4 كولر: أعطيت لاعب سيراميكا ورقة لتسليمها لـ عبد المنعم.. والمباراة درس للاعبين