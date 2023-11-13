Gaming - الإعلان التشويقي للعبة Buldur's Gate 3
الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 12:07
PlayStation, it's party time.— Larian Studios (@larianstudios) September 6, 2023
Baldur's Gate 3 is now out on PS5!
Get it here: https://t.co/eTeYRCRkHO pic.twitter.com/ROWwZuqw31
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