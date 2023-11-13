هدف تعادل بنفيكا ضد سبورتنج لشبونة - جواو نيفيز (الدوري البرتغالي)

الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 01:06

11/13/2023 1:06:23 AM هدف تعادل بنفيكا ضد سبورتنج لشبونة - جواو نيفيز (الدوري البرتغالي)
الدوري البرتغالي بنفيكا سبورتنج لشبونة جواو نيفيز
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