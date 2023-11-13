هدف سبورتنج لشبونة الأول ضد بنفيكا - فيكتور جيوكيريس (الدوري البرتغالي)
الإثنين، 13 نوفمبر 2023 - 01:04
⚽ GOLO— VSPORTS (@vsports_pt) November 12, 2023
Gyokeres 45'
I Liga (#11) | Benfica 0-1 Sporting#LigaPortugalBetclic #SLBSCP https://t.co/E7Y4wBfeWy pic.twitter.com/6wECql5v00
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