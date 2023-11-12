هدف إنتر ميلان الأول الرائع من منتصف الملعب ضد فروزينوني - فيديريكو ديماركو (الدوري الإيطالي)

هدف الموسم من ديماركو وتحية وذهول في الملعب



من مسافة بعيدة جداً.. كرة ساقطة خلف الحارس تسكن الشباك #إنتر_فروزينوني#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/jE04wyLPcC