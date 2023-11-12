هدف إنتر ميلان الأول الرائع من منتصف الملعب ضد فروزينوني - فيديريكو ديماركو (الدوري الإيطالي)
الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 22:44
هدف الموسم من ديماركو وتحية وذهول في الملعب— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 12, 2023
من مسافة بعيدة جداً.. كرة ساقطة خلف الحارس تسكن الشباك #إنتر_فروزينوني#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/jE04wyLPcC
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