هدف تشيلسي الرابع أمام مانشستر سيتي - كول بالمر (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 20:53
🤯🤯 سيناريو مجنون— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023
بالمير يعدل النتيجة لتشلسي من ركلة جزاء 4\4#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #تشيلسي_مانشستر_سيتي#PremierLeague pic.twitter.com/vt3QKhTUap
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