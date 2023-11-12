هدف مانشستر سيتي الرابع أمام تشيلسي - رودري (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 20:50
🔥⏱️ في الوقت القاتل رودري يُسجل هدفاً ثميناً لمانشستر سيتي#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #تشيلسي_مانشستر_سيتي#PremierLeague pic.twitter.com/Xo9cTyk8Iz— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023
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