هدف برشلونة الأول أمام ألافيس - روبرت ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني)
الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 20:06
⚽️🔥 ليفاندوفسكي يدرك التعادل لبرشلونة برأسية متقنة#الدوري_الإسباني | #برشلونه_الافيس #LaLiga pic.twitter.com/uFGr0rAtxR— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023
نرشح لكم
هدف برشلونة الثاني أمام ألافيس - روبرت ليفاندوفسكي (الدوري الإسباني) هدف ألافيس الأول أمام برشلونة - سامو أموروديون (الدوري الإسباني) ملخص فوز ريال مدريد على فالنسيا 5-1 (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الرابع ضد فالنسيا - رودريجو (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الثالث ضد فالنسيا - فينيسيوس جونيور (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الثاني ضد فالنسيا - فينيسيوس جونيور (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد فالنسيا - داني كارباخال (الدوري الإسباني) "بيشوف حاجات غيرنا".. ميدو يختار الأفضل: ميسي أم رونالدو؟