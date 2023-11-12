هدف ألافيس الأول أمام برشلونة - سامو أموروديون (الدوري الإسباني)
الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 18:02
⚽️🔥 بداية قوية لفريق ألافيس .. 18 ثانية كانت كافية لهز شباك برشلونة#الدوري_الإسباني | #برشلونه_الافيس #LaLiga pic.twitter.com/06mCRsIlpt— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023
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