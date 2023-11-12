هدف ليفربول الثاني ضد برينتفورد - محمد صلاح (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 17:47
محمد صلاح يضيف الهدف الثاني لليفربول في شباك برينتفورد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #ليفربول_برينتفورد pic.twitter.com/iGNpaRYk92— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 12, 2023
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