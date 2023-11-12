هدف فوز إمبولي على نابولي 1-0 (الدوري الإيطالي)
الأحد، 12 نوفمبر 2023 - 16:23
البطل يسقط في عقر داره..#نابولي يتلقي هزيمة من #إمبولي بالوقت القاتل بالدوري الإيطالي pic.twitter.com/ZIz39pQ1n3— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 12, 2023
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