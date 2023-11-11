هدف ريال مدريد الثالث ضد فالنسيا - فينيسيوس جونيور (الدوري الإسباني)
السبت، 11 نوفمبر 2023 - 23:26
⚽️🔥 البرازيلي فينيسوس يدوّن على هدفه الشخصي الثاني في المباراة#الدوري_الاسباني | #ريال_مدريد_فالنسيا#LaLiga pic.twitter.com/jTgqwW80mc— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 11, 2023
نرشح لكم
هدف ريال مدريد الرابع ضد فالنسيا - رودريجو (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الثاني ضد فالنسيا - فينيسيوس جونيور (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول ضد فالنسيا - داني كارباخال (الدوري الإسباني) ملخص فوز باريس سان جيرمان على ريمس 3-0 (الدوري الفرنسي) ملخص فوز شتوتجارت على بوروسيا دورتموند 2-1 (الدوري الألماني) أهداف فوز بايرن ميونيخ على هايدنهايم 4-2 (الدوري الألماني) أهداف تعادل ميلان مع ليتشي 2-2 (الدوري الإيطالي) هدف فوز مانشستر يونايتد على لوتون تاون 1-0 (الدوري الإنجليزي)